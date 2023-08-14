مصرع وفقدان 12 مهاجرا قبالة السواحل التونسية

وقال فوزي المصمودي لوكالة "فرانس برس"، أن "القارب المنكوب حمل على متنه 35 مهاجرا من بينهم نساء وأطفال أغلبهم تونسيون مع عدد قليل من أفارقة جنوب الصحراء".وأكد أنه "تمت نجدة 23 شخصا وانتشال 5 جثث ولا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين".وفي الـ8 من اب، لقي 11 شخصا مصرعهم وفقد 44 آخرون إثر غرق زورق مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل صفاقس، بالإضافة إلى إنقاذ شخصين، وكانوا يحملون جميعا جنسيات من دول جنوب الصحراء الإفريقية.جدير بالذكر أن خفر السواحل التونسي انتشل يوم الأحد 6 اب، 12 جثة قبالة جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس.