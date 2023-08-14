سقوط مُسيرة استطلاع إسرائيلية في قطاع غزة

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن "طائرة مسيرة تعود لأحد الأذرع الأمنية الإسرائيلية، كانت تحلق فوق قطاع غزة في مهمة عادية".وأضافت المصادر أن "تلك المُسيرة سقطت في حي الزيتون شرق مدينة غزة".وتابعت أن "سبب سقوط الطائرة يعود إلى خللٍ فني، كما أكد المصدر للإذاعة أنه لا مخاوف من تسرب معلومات أمنية هامة جراء استيلاء الفلسطينيين على الطائرة بعد سقوطها".