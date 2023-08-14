السودان.. الدعم السريع تعلن اسقاط طائرة مقاتلة تابعة للجيش

وقالت في بيان على منصة "إكس": "أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، مساء اليوم الاثنين، طائرة حربية من طراز سوخوي تابعة لمليشيا الانقلابيين وفلول النظام البائد في مدينة بحري".وأضافت "تصدى أشاوس الدعم السريع، لاعتداءات فلول النظام البائد على المدنيين الأبرياء بإسقاط طائرة من طراز سوخوي كانت تقصف المواطنين الأبرياء".وتداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو للطائرة وهي مشتعلة ومن ثم سقوطها في أحد أحياء الخرطوم.وكانت قوات الدعم السريع، قد أعلنت في شهر تموز الماضي، أن القوات الخاصة التابعة لها نفذت عملية نوعية داخل قاعدة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان، أسفرت عن تدمير 3 طائرات، منها طائرتان من طراز (ميغ) وطائرة من طراز (انتونوف)، وحريق مخازن ضخمة.وتعتمد قوات الجيش السوداني، على سلاح الطيران بشكل أساسي من قاعدة وادي سيدنا العسكرية في الحرب التي تدور بينها وبين قوات الدعم السريع.