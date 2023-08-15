إيران.. حريق ضخم في بازار طهران الكبير

فقد ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن حريقا هائلا شب في البازار الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران دون أن يوقع قتلى أو جرحى.وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران "اندلع حريق.. في بازار طهران الكبير وشبت النيران في نحو 30 مستودعا ومتجرا".وقالت الوكالة إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.