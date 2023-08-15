مقتل فلسطينيين اثنين في مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية

السومرية نيوز – دوليات



ذكر مصدر طبي أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين بالرصاص في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.



وقال ناصر العناني، مدير مستشفى أريحا الحكومي: "شابان في العشرينات من العمر وصلا المستشفى مصابين بالرصاص الحي بالصدر وتم الإعلان عن استشهادهما".



وأفاد سكان محليون بأن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم قبل أن تشتبك مع شبان.



ولم يتضح بعد إن كان القتيلان مشاركين في هذه الاشتباكات.



وأضاف السكان أن الاقتحام كان سريعا، إذ استمر أقل من ساعة.



ولم يصدر بعد بيان عن الجيش الإسرائيلي عما جرى في مخيم عقبة جبر.