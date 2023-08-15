مقتل فلسطينيين اثنين في مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية

مساجد مخيم عقبة جبر تنعي الشابين محمد ربحي نجوم وقصي عمر الولجي اللذين ارتقيا بعد اقتحام قوات الا.حتلال للمخيم. pic.twitter.com/J0bDvEuVzW
— Jmedia (@Jmediaps) August 15, 2023
مساجد مخيم عقبة جبر تنعي الشابين محمد ربحي نجوم وقصي عمر الولجي اللذين ارتقيا بعد اقتحام قوات الا.حتلال للمخيم. pic.twitter.com/J0bDvEuVzW
ارتقاء الشابين قصي عمر الولجي ومحمد ربحي نجوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا pic.twitter.com/EWA7X4qL5l
— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) August 15, 2023
ارتقاء الشابين قصي عمر الولجي ومحمد ربحي نجوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا pic.twitter.com/EWA7X4qL5l