الجنسيات الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر تموز.. هذه مرتبة العراق

وحسب بيان الهيئة اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي المبيعات في تركيا خلال يوليو الماضي 109 آلاف و548 عقارا.وتراجعت مبيعات الأجانب خلال الفترة المذكورة 28.9 بالمئة، وبلغت ألفين و801 عقار، لتبلغ حصتهم من مبيع العقارات في تركيا 2.6 بالمئة.وتصدرت أنطاليا قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب بواقع 998 عقارا، ثم إسطنبول بـ832، ومرسين 263 عقارا.واحتل الروس المركز الأول بشراء 772 عقارا، تلاهم الإيرانيون 272، فالعراقيون 204.