بسبب حرب السودان.. الأمم المتحدة تحذر من "كوارث"

وأشار المنتدى إلى فرار أكثر من 4 ملايين شخص بسبب الاقتتال المتواصل في السودان منذ منتصف أبريل.ويوم الإثنين الماضي، اندلعت معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللذين يتواجهان منذ أربعة أشهر، في مناطق مختلفة من الخرطوم وفي إقليم دارفور وفق ما أفاد سكان لوكالة "فرانس برس".وتسبب الأعمال القتالية في تدمير شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات.وأودى الصراع في السودان بـ3900 شخص على الأقل في أربعة أشهر.