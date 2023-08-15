كلينتون عن لائحة الاتهام الجديدة ضد ترامب: لا أشعر بأي رضا

وقالت كلينتون في مقابلة مع قناة "MSNBC"، عن توجيه لائحة اتهام تضم 10 تهم إلى ترامب: "لا أشعر بأي رضا.. أشعر بحزن عميق لأن لدينا رئيسا سابقا وجهت إليه اتهامات عديدة وأصابت ديمقراطيتنا بالصميم وجعلتنا نتساءل ما إذا كانت (ديمقراطيتنا) ستنجو أم لا".وأضافت: "لا أعلم أن أحدا يجب أن يكون راضيا. هذه لحظة مروعة لبلدنا أن يتهم رئيس سابق بهذه الجرائم الفظيعة. قد يكون الارتياح الوحيد هو أن النظام يعمل.. ويتم السعي لتحقيق العدالة".ومساء يوم الاثنين، وافقت هيئة محلفين كبرى في جورجيا على توجيه لائحة من 10 تهم للرئيس السابق.وتم إمهال ترامب و18 شخصا اتهموا معه على خلفية ممارساتهم خلال انتخابات 2020، حتى تاريخ 25 اب للمثول أمام القضاء في جورجيا، بحسبما أعلنت المدعية العامة المكلفة بالملف فاني ويليس.وستكون هذه رابع لائحة اتهام ترفع ضد ترامب هذا العام، الأمر الذي قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأمريكي، تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.من جهته، ندد ترامب، بالاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أنها "زائفة".