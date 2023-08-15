الهجرة الدولية: أكثر من مليون شخص فروا من السودان الى دول مجاورة

أكدت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، إن ما يقدر بأكثر من مليون شخص فروا من السودان إلى دول مجاورة، منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف نيسان.





بينما تشير التقديرات الاممية إلى نزوح ثلاثة ملايين و433025 شخصا داخل البلاد.

وقالت المنظمة وفق أحدث الإحصائيات الأسبوعية التي نشرتها: "تسبب الصراع في عبور مليون و17449 شخصا الحدود من السودان إلى الدول المجاورة".بينما تشير التقديرات الاممية إلى نزوح ثلاثة ملايين و433025 شخصا داخل البلاد.