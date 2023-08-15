واشنطن: نهجنا العام في التعامل مع إيران لم يتغير

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن "نهج إدارة الرئيس جو بايدن العام تجاه إيران "لم يتغير" بعد التوصل لاتفاق حول الأمريكيين المحتجزين هناك، مضحا أنها "تواصل تطبيق استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية".وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي، أنه "تحدث أمس الاثنين مع أسر بعض المحتجزين الأمريكيين الذين نقلوا للإقامة الجبرية في إيران قبل أيام".