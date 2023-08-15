واشنطن تكشف تفاصيل مثيرة تخص الحرب في أوكرانيا

وأضافت "نيوزويك" في تقرير لها، أن "لقطات فيديو ليلية جديدة من منطقة البحر الأسود أظهرت خسائر الجيش الأوكراني خلال محاولة اعتراضه وابلا من الصواريخ الروسية بمنظومة الدفاع الجوي الألمانية جيبارد".وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أول هذه الضربات كانت ردا على هجوم إرهابي نفذته كييف على جسر القرم.وفي ليلة 17 يوليو الماضي، هاجمت أوكرانيا الجسر عبر مضيق كيرتش مرة أخرى، لتشن القوات الروسية بعد ذلك سلسلة من الضربات على مدن أوديسا وإيليشيفسك ونيكولاييف، بما في ذلك أماكن إنتاج وتخزين قوارب مسيرة ومستودعات الذخيرة وتخزين الوقود.