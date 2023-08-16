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وثيقة إلزامية جديدة للسفر إلى أوروبا.. ما هي الـEtias؟

دوليات

2023-08-16 | 04:46
وثيقة إلزامية جديدة للسفر إلى أوروبا.. ما هي الـEtias؟
663 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

مثل الولايات المتحدة، ستجهز أوروبا نفسها في عام 2024 بنظام جديد تمامًا للتحكم في الوصول إلى منطقة شنغن.

وتتبع أوروبا الولايات المتحدة لتعزيز حماية حدودها. وفقًا لمبدأ النظام الإلكتروني لتصريح السفر (Esta). الساري منذ عام 2009 عبر المحيط الأطلسي. حيث سيفرض الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2024 وثيقة إلزامية للتداول في منطقة شنغن الخاصة به.

ما هي هذه الوثيقة الجديدة المسماة بالنظام الأوروبي لمعلومات السفر والترخيص (Etias)؟

إن Etias ليست تأشيرة ولكنها تصريح سفر إلكتروني تم إعداده من قبل المفوضية الأوروبية.

وسيسمح بإجراء فحص أمني لكل مرشح للرحلة لتحديد ما إذا كان بإمكانهم دخول واحدة من 33 دولة في منطقة شنغن أم لا.

وسيشعر السياح أو المسافرون من رجال الأعمال القادمين من قائمة البلدان التي لا تحتاج إلى تأشيرة لدخول منطقة شنغن بالقلق.

وسيكون هذا المستند المرتبط بجواز سفر المسافر ساريًا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز سفره. أي طلب للحصول على جواز سفر جديد سيؤدي إلى طلب جديد للحصول على تصريح سفر Etias.

مع تصريح سفر ساري المفعول، سيتمكن الزائر من دخول أراضي هذه الدول الأوروبية. بقدر ما يرغب في الإقامة لمدة تصل إلى 3 أشهر خلال فترة 6 أشهر.

كما هو الحال في الولايات المتحدة، سيتم فحص الوثيقة وجواز السفر من قبل حرس الحدود عند الوصول.

ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها؟
سيتمكن المسافرون من الحصول على Etias الخاصة بهم عبر الإنترنت، في غضون دقائق قليلة.

ويجب على البالغين إحضار بطاقتهم المصرفية لدفع 7 يورو وجواز سفرهم. الإجراء سيكون مجانيًا للقصر.

يجب على أي شخص يعلن أنه يزور أفراد الأسرة المقيمين في منطقة شنغن أيضًا تقديم معلومات عنهم.

إذا كان الإجراء مقصودًا أن يكون سريعًا. فقد يختلف وقت الاستجابة اعتمادًا على القرار: بين 4 أيام وأسبوعين في حالة الاشتباه.

ما أسباب الرفض؟
بشكل عام، سيسمح نظام Etias للدول الأوروبية بإجراء عمليات تدقيق عن طريق المراسلة. مع قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي وكذلك قواعد بيانات الإنتربول.

وفقًا للوائح المعمول بها، “سيكون لدى وحدة إتياس الوطنية في الدولة العضو المسؤولة إمكانية. بما في ذلك بعد إجراء مقابلة، إصدار تصريح سفر. مصحوبًا ببيان يوصي بأن تشرع سلطات الحدود في التحقق من الخط الثاني.

في أقل من 0.1٪ من الحالات، سيتم تنظيم مقابلة في حالة وجود شكوك حول المعلومات المقدمة.

وسيؤدي عدم الحضور للمقابلة، أو عدم تقديم المستندات الإضافية المطلوبة خلال المواعيد النهائية، إلى رفض Etias.

ولن يضمن الحصول عليها دخول الأراضي الأوروبية بنسبة 100٪، بل يضمن ذلك التحكم في المطار فقط.

وسيتعين على المسافرين التقدم بطلب للحصول على Etias بجواز سفر ساري المفعول. أي وثيقة سفر يُعلن فقدانها أو سرقتها أو عدم صلاحيتها، ستؤدي إلى رفض الطلب.

إذا لم يتم طرح أي أسئلة طبية لطلب Etias. فقد يتم رفض المستند إذا كان مقدم الطلب يمثل “خطرًا وبائيًا كبيرًا”.





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