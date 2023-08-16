الاستخبارات التركية تحيد مسؤولا في "بي كي كي" شمالي العراق.. من هو جلال بيردال؟

بيردال التحق بتنظيم "بي كي كي" منذ سنوات الدراسة الجامعية وشارك في عدة عمليات ضد القوات التركية بشمال العراق، كما قام بإرسال بعض الاشخاص إلى الداخل التركي للقيام بعمليات إرهابية، وفقا لما قالته وكالة الاناضول.وعلى امتداد أعوام طويلة، لم يتوقف الجدل والسجال في الأوساط والمحافل السياسية العراقية، وكذلك الخارجية المعنية بالشأن العراق، بخصوص طبيعة الوجود التركي في شمال العراق ومبرراته وحجمه وأهدافه، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار وتبعات على المديين المتوسط والبعيد، في بلد طحنته الصراعات والحروب الداخلية والخارجية طيلة عقود من الزمن، وتجاذبته - وما زالت - الأجندات والمشاريع الدولية والإقليمية المتقاطعة مع بعضها البعض.