أزمة العمالة الإيرانية "تتفاقم".. هجرة جماعية للعراق وتفاوت كبير بنسب الأجور

وذكر الموقع في تقريره: "بعد عقود من الحرب والصراعات المحلية، قد لا يظهر العراق كقبلة للباحثين عن عمل، ولكن العديد من العمال من جنوب غرب إيران ذهبوا مؤخرا إلى هناك للعمل وكسب لقمة العيش. تحدثت إيران واير إلى امرأة ورجل في عبادان، على الجانب الإيراني من الحدود، يعملان في العراق لبضعة أيام كل أسبوع".وأضاف: "بالكاد يصل الراتب الشهري للعمال العاديين في إيران إلى 10 ملايين تومان، أي أكثر قليلا من 200 دولار في سوق العملات المفتوحة، ومع ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية، ليس أمام العديد من العائلات خيار سوى الهجرة إلى البلدان المجاورة".وتابعت الصحيفة الإيرانية: "بالنسبة للعمال المهرة في جنوب إيران، كانت الكويت والعراق وقطر وعمان دائما وجهات للعمال المهرة. ومع ذلك، الآن، يهاجر العمال البسيطون والمدربون الرياضيون وأصحاب صالونات التجميل أيضا لكسب لقمة العيش".وذكرت: "قبل سنوات، كان كبار السن في الأسرة يقولون إنهم (كويتيون") مما يعني أنهم ذهبوا إلى الكويت للعمل. في السنوات التي سبقت ثورة عام 1979، كان العديد من الناس من الجنوب وحتى سكان مقاطعة شاهارمال وبختياري الجنوبية الغربية يسافرون إلى الكويت والإمارات العربية المتحدة. عمل السائقون والعمال المهرة هناك لمدة ستة أشهر قبل العودة إلى إيران مع ما يكفي من المال في جيوبهم للعيش خلال الأشهر الستة المقبلة".وبين التقرير: "في شهر كورد، عاصمة مقاطعة شاهارماهال وبختياري، وفي العديد من المدن في الجزء الجنوبي من مقاطعة خوزستان، كانت الأحياء أو الأسواق أو الأروقة تسمى "الكويتية". الآن، أصبح العراق الوجهة الرئيسية للعمال المهاجرين من خوزستان".عدنان هو الاسم المستعار لعامل ماهر في مدينة عبادان يفضل عدم الكشف عن مهنته. يقو لـ"إيران واير"، بضحكة: "أنا حقا لا أريد أي مشكلة". "إنها بلدة صغيرة والناس يعرفون بعضهم البعض." إذا تحدثت عن مهنتي، فسيعرف الجميع من أنا."يقول عدنان: "بعد انهيار مبنى متروبول العام الماضي، تم التخلي عن معظم مشاريع البناء الكبيرة في عبادان". "من بين أولئك الذين عملوا في هذه المشاريع، تمكن البعض من العثور على وظائف أخرى وذهب البعض الذين يمتلكون سيارة إلى حمل الركاب، ولكن هذه الوظائف لا تدفع النفقات." الذهاب إلى العراق ليس مشكلة بالنسبة لنا. نحن نتحدث اللغة وهم يدفعون الأجور بالدولار. لماذا لا تذهب؟".يقول عدنان إن قطاع البناء في جنوب العراق يزدهر: "أنا عامل ماهر وأعمل في البصرة. أعمل خمسة أيام في الأسبوع من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 7 مساء ثم أعود إلى عبادان. يبلغ راتبي حوالي 1200 دولار شهريا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما سأكسبه إذا عملت في إيران. قد يكسب بعض العمال الذين يعرفون صب الخرسانة واللحام والسباكة ما يصل إلى 2000 دولار شهريا."في مقابلة، أكد جهانبخش سنجابي شيرازي، الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، أن العمال المهرة الإيرانيين يتقاضون متوسط راتب شهري يبلغ حوالي 600 دولار، أي ثلاثة إلى أربعة أضعاف ما سيكسبونه في إيران.وفقا له، يوفر العديد من أرباب العمل العراقيين للعمال المهرة أماكن إقامة ومهاجع.وقال إن العراق يحتل المرتبة الخامسة بين أفضل الوجهات للعمال المهاجرين من إيران، بعد عمان وقطر وتركيا وأرمينيا، وهي بلدان جذبت أيضا الفنيين والعمال المهرة الإيرانيين في مختلف المجالات.نافا وزوجها سمير كلاهما مصفف شعر. حتى قبل عامين، كان سمير يستأجر متجرا صغيرا في عبادان لصالون تصفيف الشعر الخاص به. وكانت نافا تستأجر كرسيا في أحد صالونات تصفيف الشعر البارزة: "لقد احتفظت بنسبة 60 في المائة [من المال] ومالك الصالون بنسبة 40 في المائة، لكنه لم يكن جيدا حقا. غادر زوجي في الصباح وعاد في المساء، ولكن في نهاية الشهر، لم يتبق لدينا شيء نملكه."بناء على توصية من صديق، ذهب الزوجان إلى البصرة للعمل: "نحن نعمل في صالون حديث جدا للنساء والرجال على حد سواء. أقوم بعمل الأظافر والرموش والمكياج. هناك العديد من العمال الأجانب، من الروس إلى الأتراك. لكنه ليس سيئا بالنسبة لي أيضا. زوجي لا يحصل على الكثير من العمل مثلي. لكن تقليم شعر العريس أصبح عصريا مؤخرا هنا وإذا جاء إليه العريس فإنه يفعل ذلك بشكل جيد."نحن نعمل من 8 إلى 10 ساعات في اليوم، وبالنسبة لأي نوع من العمل، يدفعون لك ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تحصل عليه في إيران. عندما كنت في إيران، كنت أنا وزوجي نعمل لمدة 12 ساعة في اليوم، لكننا لم نتمكن من دفع نفقات معيشتنا. في الآونة الأخيرة، عندما ذهبت إلى السوبر ماركت لشراء بعض العناصر التي نحتاجها كل يوم، اضطررت إلى إنفاق نصف دخلي اليومي، على الرغم من أنه ليس لدينا أطفال ونعيش في الطابق العلوي من منزل والد زوجتي."تصدير "القوى العاملة الفائضة"في السنوات الأخيرة، احتج العمال الإيرانيون، وخاصة العمال المهرة، باستمرار على التفاوت بين أجورهم والتضخم المتضخم، ولكن تم تلبية مطالبهم بالقمع.في السنوات القليلة الماضية، نشرت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية مقالات مثيرة للقلق حول هجرة العمال من إيران، ولكن الدراسات تظهر أن القضية لم تكن أبدا خطيرة مثل هذا العام.أغمض مسؤولو الجمهورية الإسلامية أعينهم عن هروب العمال، وادعى أوميد مالك، المدير العام لمكتب وزارة العمل لتوسيع العمالة، أن إيران كانت "تعيد فقط فائض القوى العاملة" إلى بلدان أخرى.وفقا لصحفي الأعمال ليلي خامنه، فإن إرسال العمال إلى الخارج يمكن أن يفيد الاقتصاد الإيراني، شريطة أن يكون لفترة زمنية محدودة وأن يهدف إلى تدريب هؤلاء العمال وتحديث مهاراتهم وزيادة معرفتهم وما إلى ذلك.تقول خامنه: "البطالة مشكلة خطيرة في جميع المقاطعات الإيرانية، ولكن في مقاطعة مثل خوزستان يشعر العرب بالتمييز العرقي في العثور على وظيفة". "مع معدل بطالة يزيد عن 15 في المائة، تتمتع مقاطعتا خوزستان وهرمزغان بأعلى معدل بطالة في إيران".