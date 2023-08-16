ايطاليا تفرض رسوما على الزوار.. تعرف عليها

في محاولة لإثبات ذلك، أدخلت السلطات المعنية تدابير تقييدية وخططت لفرض غرامة على السياح الذين يرفضون الالتزام.على سبيل المثال، لا يمكن للسياح الظهور أو التجول في المدينة بملابس فاضحة وبالتأكيد لا يمكنهم السباحة في القنوات.وكشفت دويتشه فيله أنه يتعين على السياح الانتباه إلى مكان جلوسهم. لأن القيام بذلك على الأرصفة والجسور يمكن أن يؤدي إلى تغريمهم.وتم تأجيل قرار فرض رسوم دخول على السياح الذين يزورون البندقية، والذين لن يمكثوا ليلتهم، للعام المقبل. مع اختبار الإجراء على أسس تجريبية لمدة 20 يومًا عندما يكون الكثير من الزوار في المدينة. بالعودة إلى عام 2019، استقبلت المدينة 5.5 مليون زائر – ما يقرب من 100 مرة أكثر من سكان البندقية.بالإضافة إلى ذلك، تقدم بعض الشواطئ أيضًا تدابير لمنع السياحة المفرطة. حيث يتم تقييد العديد من الشواطئ في Baunei في سردينيا مع تقييد عدد الأماكن على هذه الشواطئ. ويجب حجزها ودفعها قبل الزيارة.كما يمكن أن يكون التنقل حول الوجهات السياحية في إيطاليا أكثر تقييدًا. حيث يُمنع السياح الآن من إحضار سياراتهم الخاصة إلى جزيرة لينوزا ولامبيدوزا، وكذلك بروسيدا في خليج نابولي.وصرح رئيس بلدية بروسيدا، رايموندو أمبروسينو، لصحيفة إل ميساغيرو: “نحن أكثر الجزر كثافة سكانية في أوروبا. وبالنسبة لنا، يمثل التنقل مشكلة”.وتم تقييد الوصول إلى بحيرة Pragser Wildsee Lake. حيث لا يمكن للسائحين الذهاب إلى هناك إلا عن طريق حجز تذكرة عبر الإنترنت مسبقًا. واستخدام وسائل النقل العام فقط للوصول إلى هناك، حيث تحاول السلطات الإدارية الحد من تدفق سياح.كانت بورتوفينو، أحد أكثر الأماكن زيارة في إيطاليا، تخضع أيضًا لبعض الإجراءات مع المناطق الأكثر شيوعًا. لالتقاط الصور فيها، مما يعرضك لغرامة تصل إلى 275 يورو.