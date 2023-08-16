ليبيا.. ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاشتباكات في طرابلس

وكانت الاشتباكات هي الأعنف التي تشدها طرابلس منذ سنوات وهدأت في وقت متأخر أمس الثلاثاء عندما أطلق فصيل سراح قائد فصيل آخر منافس تسبب احتجازه في اندلاع الاشتباكات، وجرى تسليمه إلى فصيل ثالث محايد.وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أعلنت، في بيان صادر عنها، التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات في طرابلس، وأنها ستتولى تعويض الأضرار الناجمة عنها في الممتلكات العامة والخاصة بعد حصرها.