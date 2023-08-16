سنغافورة.. القبض على أجانب ومصادرة أصول بقيمة 737 مليون دولار

وقالت الشرطة، في بيان، إنها "نفذت مداهمات متزامنة في أنحاء البلاد للقبض على المشتبه فيهم، فيما صدرت أوامر بالمنع من التصرف في 94 عقارا و50 سيارة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 815 مليون دولار سنغافوري".وشملت الأصول المصادرة الأخرى حسابات بنكية ونقودا وحقائب فاخرة ومجوهرات وساعات وأجهزة إلكترونية وبعض الوثائق التي تحوي معلومات عن أصول إلكترونية.وأشارت شرطة سنغافورة، في بيانها، إلى إن الأجانب الذين تم توقيفهم أعمارهم تتراوح بين 31 و44 عاما، وتشمل جنسياتهم الصين وتركيا وقبرص وكمبوديا وفانواتو.