المبعوث الاممي لليمن يدعو لوقف الحرب بشكل دائم

ودعا غروندبرغ في إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، إلى "وقف خطاب التصعيد في اليمن، واستخدام قنوات الحوار التي أقيمت خلال الهدنة".وأكد أنه "يجب ترجمة الحلول إلى خطوات ملموسة تتضمن إجراءات سلمية شاملة".وتابع: "طرفا الصراع في اليمن يحاولان إظهار استعدادهما للبحث عن حلول لكن هناك حاجة لترجمة ذلك بشكل ملموس".وأكد غروندبرغ : "أشجع طرفي الأزمة على مواصلة العمل عن كثب مع مكتبي للإفراج غير المشروط عن المعتقلين"، موضحا: ""القتال المتقطع وتبادل إطلاق النار استمر بجبهات عدة، لا سيما تعز ومأرب والضالع والحديدة وشبوة وصعدة".وأضاف: "أرحب بالدعم الذي أعلنت عن تقديمه السعودية مطلع الشهر الجاري والبالغ 1.2 مليار دولار"، مبينا: "الأعمال العدائية على الجبهات في اليمن لا تزال منخفضة رغم انتهاء الهدنة في أكتوبر الماضي".وأشار غروندبرغ: "سافرت هذا الأسبوع إلى مسقط واجتمعت بممثلي جماعة الحوثي وكبار المسؤولين العمانيين، واجتمعت الأسبوع الماضي في الرياض برئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وكبار المسؤولين السعوديين".وتابع: "كما اجتمع مساعدون لي خلال الأسبوعين الماضيين مع مسؤولين حكوميين في عدن وممثلي جماعة الحوثي في صنعاء"، موضحا: "مكتبي يعمل على دعوة طرفي الأزمة اليمنية للاجتماع لبناء الثقة والتحرك نحو تسوية سياسية شاملة ومستدامة".وختم غروندبرغ: يساورني القلق من التقارير عن ازدياد أنشطة المتطرفين في الفترة الأخيرة بمحافظتي أبين وشبوة"، مضيفا: "أجدد ترحيبي بحل أزمة ناقلة النفط صافر الذي منع كارثة بيئية وإنسانية".