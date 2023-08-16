بدعوى دعم "حزب الله".. واشنطن تفرض عقوبات على منظمة بيئية

وقالت وزارة الخزانة إن "مراكز أخضر بلا حدود يديرها عناصر من حزب الله، ويعملون كغطاء لمستودعات وأنفاق الذخيرة"، مضيفة أن "العاملين في المواقع منعوا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان من الوصول إلى المناطق التي تمتلك الأمم المتحدة سلطة الوصول إليها".وتعتبر "أخضر بلا حدود" منظمة غير حكومية تأسست عام 2013، تهدف إلى حماية المناطق الخضراء في لبنان وزراعة الأشجار.وقال رئيس "أخضر بلا حدود" زهير نهلا، في كانون الثاني الماضي: "لسنا ذراعا لأحد.. نحن جمعية بيئية نعمل من أجل جميع الناس ولسنا مسيسين".