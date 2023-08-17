قيادات عسكرية إيرانية تجتمع بخامنئي لأول مرة منذ 2018.. كان أخرها بحضور سليماني

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، ان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، استقبل في حسينية الإمام الخميني بالعاصمة طهران، أعضاء المجمع الاعلى لقادة حرس الثورة الإسلامية.وكانت آخر مرة التقى فيها خامنئي بالمجلس الاعلى لقادة الحرس الثوري الإيراني في أكتوبر 2018 بحضور الجنرال قاسم سليمانيوخلال لقائه المجلس الأعلى لقادة الحرس الثوري الإيراني، قال خامنئي ان "تشكيل حرس الثورة في بداية الثورة، ظاهرة فريدة من نوعها بين ثورات التاريخ الكبرى، لافتا الى ان "حرس الثورة منظمة مؤثرة ومستقلة، يمكنها القيام بأمور تعجز عنها العديد من الجيوش الكبرى في العالم وهو أكبر منظمة تكافح الإرهاب في العالم بأسره".وأضاف، ان "أحد المهام الأساسية في نشاط العدو هي تشويه صورة حرس الثورة".