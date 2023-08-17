بالتعاون مع القوات العراقية.. مقتل قيادي بارز في "داعش" بسوريا

وكتبت القوات عبر صفحتها في فيسبوك: "نفذت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقواتنا، وبمشاركة وتعاون من قوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عملية أمنية محكمة في مركز مدينة الرقة، استهدفت متزعما مرموقا في داعش".وأضافت قوات سوريا الديمقراطية، أن "العنصر (أ.ع) يلقب بأبي مجاهد، يعد مسؤولا عاما عن التنظيم في المنطقة الشرقية".وصادرت القوات كمية من الأسلحة والمعدات العسكرية كانت بحوزة القيادي عندما تم اقتحام المبنى الذي يقيم فيه".ومنذ إعلان القضاء على داعش في سوريا عام 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ داعش إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق، حيث يتحصن ارهابيي داعش في مناطق جبلية.وكان التنظيم الإرهابي قد سيطر منذ صيف عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق المجاور، قبل أن يتم طرده منها تدريجا.وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في مارس 2019، هزيمة التنظيم بعد السيطرة على آخر معاقله في بلدة الباغوز (شرق) بدعم من التحالف الدولي.ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة من التنظيم في عدة عمليات، قُتل في أبرزها زعيما التنظيم أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ثم أبو ابراهيم القرشي في شباط/ فبراير 2022 بمحافظة إدلب (شمال غربي سوريا).ورغم هزيمته، فإن داعش ينفذ عمليات دموية بين فترة وأخرى. وفي 7 آب/ أغسطس، قتل 10 عناصر من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له، جراء استهداف عناصر التنظيم لحواجز عسكرية في محافظة الرقة (شمال)، التي كانت تعد أبرز معاقل التنظيم المتطرف في سوريا.