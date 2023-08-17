مهما كانت نقطة انطلاقهم.. لبنان ترفض استقبال مهاجرين غير شرعيين

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية انها "تستهجن ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة السوريين منهم"، مشيرة إلى أن بعض "الدول ترفض إدخالهم إلى أراضيها وتعيدهم قسرا عبر دولة ثالثة إلى مناطق سورية، غير آمنة".ووجه النائب في البرلمان اللبناني جبران باسيل سؤالا، حول الجهة التي وافقت على إدخال المهاجرين السوريين المرحلين من قبرص.وقال عبر منصة إكس "نحن نقتل أنفسنا لإعادة النازحين السوريين لسوريا، ونقاتل أوروبا والعالم كله لأجل العودة، وهناك من يتجرأ بوقاحة على إنجاز اتفاق مع دول أوروبية لإعادة أعداد منهم إلى لبنان".وكانت قبرص أعادت في الأيام الأخيرة الماضية 109 مهاجر سوري غير شرعي، وصلوا إلى الشواطئ القبرصية، على متن قارب في عملية هجرة غير شرعية، وذُكر حينها أن نقطة انطلاقه كانت الساحل السوري.وأعربت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها إزاء هذا الترحيل وقالت إن "عمليات النقل والترحيل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص، الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية، تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي".من جانبها اعتبرت قبرص أن عمليات الإعادة تتم بشكل قانوني تماشياً مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها مع لبنان عام 2004.وقال مسؤول في وزارة الداخلية القبرصية إن "الاتفاق يلزم لبنان بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان".