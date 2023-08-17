الأمم المتحدة: مقتل عدد من عمال الإغاثة ونهب مستودعات بالسودان

وقال إيدي في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: "تعرض المرافق الإنسانية في السودان للهجوم، حيث نهب ما لا يقل عن 53 مستودعًا للمساعدات الإنسانية، و87 مكتبًا، وسُرقت 208 سيارات حتى 13 آب الجاري".واضاف، إنه "منذ اندلاع النزاع في جميع أنحاء السودان منتصف نيسان الماضي، أصبحت البلاد من أكثر الأماكن خطورة وصعوبة على العاملين في المجال الإنساني، حيث قتل 19 من عمال الإغاثة في 17 هجومًا".وطالب المسؤول الأممي "بمحاسبة مرتكبي الهجمات على عمال الإغاثة والمساعدات"، مؤكدًا أن "العاملين في المجال الإنساني والمساعدات التي يقدمونها لا ينبغي أبدًا استهدافهم".وأدى القتال الذي اندلع في السودان، في 15 نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى عواقب مأساوية على المجتمع الإنساني، بحسب الأمم المتحدة.وقال البيان إن "وفاة عمال الإغاثة دليل آخر على أن السودان يتراجع نحو واحد من أكثر الفصول كآبة في تاريخه، حيث لم يشهد هذا العدد الكبير من الهجمات القاتلة على عمال الإغاثة منذ ذروة النزاع في دارفور".وذكر أن "استهداف العاملين في المجال الإنساني مخالف لقواعد الحرب وفقًا للقانون الدولي، لجهة أن عمال الإغاثة محايدون وغير متحيزين في النزاع، ويقتصر دورهم على تخفيف معاناة الناس المحاصرين في الأزمات".ودخلت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شهرها الخامس وسط تدهور الأوضاع الإنسانية للمواطنين، خصوصًا في الخرطوم ودارفور، حيث أصبح أغلب سكان هذه المناطق نازحين داخل البلاد أو لاجئين بدول الجوار.وما زالت الاشتباكات بين الطرفين محتدمة في عدد من المواقع بالعاصمة الخرطوم، ومدينة نيالا جنوب دارفور، مع توقف المحادثات في منبر جدة السعودية.