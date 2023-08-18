"مباحثات صريحة ومفيدة".. وزير خارجية إيران يلتقي الأمير السعودي

وقال عبد اللهيان، في منشور عبر منصة X (تويتر سابقاً)،: "اجتمعت هذا الصباح لمدة 90 دقيقة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان في جدة. محادثة صريحة ومفيدة ومثمرة تقوم على سياسة الجوار".وأضاف: "بإرادة قيادة البلدين، تم التأكيد على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات، مشيرا إلى توافق وجهات النظر بين إيران والسعودية إزاء قضايا الأمن والتنمية في المنطقة للجميع".