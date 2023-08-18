ترامب يطلق تحذيراً بشأن الدولار الأمريكي

وأضاف خلال مقابلة مع FOX Business أن قوة الولايات المتحدة تضمحل بخصوص عملتها الدولار. "وأنا لا أتحدث فقط عن قيمة عملتنا، أنا أتحدث عن حجم تداول عملتنا في جميع أنحاء العالم".واردف الرئيس الأميركي السابق قائلا، "عندما تنظرون إلى مطاراتنا، وإلى بوابات المحطات، وإلى طرقاتنا القذرة وشوارعنا المعطلة وكل شيء آخر، فنحن نبدو وكأننا دولة من دول العالم الثالث".وتابع، "لدينا شيء قوي للغاية وهو دولارنا، لكن ألقِ نظرة على ما يحدث الآن مع الدول الأخرى التي لا تتعامل به، وأنت تعلم أن الصين تريد استبداله بعملة اليوان، وكان هذا أمرا لا يمكن تصوره، بينما في الوقت الحالي تفكر الناس في هذا الأمر".