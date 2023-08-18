سرايا القدس تحذر إسرائيل: نحن على استعداد للموت في سبيل التحرير

وقالت الكتيبة في بيان، أن "معركة "بأس جنين" قد ثبتت معادلات ردع واضحة في وجه الجيش الإسرائيلي وأن أي دخول لأرض جنين سيكلفهم ثمنا باهضا وكبيرا في جنودهم وآلياتهم وحتى طائراتهم".واضافت، إنها "تحذر إسرائيل من ارتكاب أي حماقة"، مؤكدة أن "السلاح سيبقى جاهزا للتصدي لأي عدوان على جنين".كما حذرت تل أبيب من "محاولة شن أي عدوان أو هجوم على مخيم جنين، مؤكدة جهوزيتها دوما لرد العدوان ودحره".وأكدت: "نحن ومعنا كل أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير".وأوضحت في السياق أنها لن "تسمح بالمطلق لأي كان بأن يأخذ منهم سلاح المقاومة، أو أن يغير وجهته أو بوصلته، مشددة على أن السلاح سيبقى موجها نحو صدر العدو".كما قالت الكتيبة إن "معركة "بأس جنين" البطولية ثبتت معادلة جديدة، وكسرت عنجهية الاحتلال".وتابعت بالقول: "كنا ولا زلنا السيف المسلط على العدو وما زالت كتيبة جنين ومعها أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير"، مشيرة إلى أنها "صاحبة اليد العليا في كل مواجهة مع الجيش الإسرائيلي".والخميس نشرت القوات الإسرائيلية لقطات تظهر تبادلا لإطلاق النار في مدينة جنين بالضفة الغربية ما أسفر عن مقتل فلسطيني.وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بوقوع إطلاق للنار على المنطقة الصناعية شاحاك قرب جنين، في الضفة الغربية المحتلة.