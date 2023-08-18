روسيا تقيد سلطات الانتربول على اراضيها

وقالت وزارة الداخلية، في بيان تناقلته وسائل إعلام روسية، بأنه "لم يتبقَ للإنتربول سوى إجراء بعض الاستفسارات وتحديد الهوية".وكانت للإنتربول سلطات واسعة في روسيا، تشمل المشاركة في البحث عن المتهمين والمدانين والمفقودين، وتقديم الاستشارات وتنفيذ تدابير لحماية المعلومات السرية، والعديد من الوظائف الأخرى.