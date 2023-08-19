من نوع "إس-200".. روسيا تسقط صاروخا أوكرانيا استهدف القرم

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية في الجو صاروخ من طراز "إس-200" استخدمته القوات الأوكرانية لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم خلال الليل.وبحسب بيان الدفاع الروسية، "حاول نظام كييف شن هجوم على أراضي شبه جزيرة القرم بصاروخ دفاع جوي من طراز (إس-200) تم تحويله إلى نسخة هجومية، حيث اُكتشف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية وأُسقطته".