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الكشف عن خسائر الحرب بين روسيا وأوكرانيا: نصف مليون ما بين قتيل ومصاب

دوليات

2023-08-19 | 05:57
الكشف عن خسائر الحرب بين روسيا وأوكرانيا: نصف مليون ما بين قتيل ومصاب
1,119 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير لها، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والروس الذين قُتلوا أو جُرحوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل 18 شهراً، يقترب من 500 ألف قتيل، وهو عدد وصفته الصحيفة بالـ"مذهل"، حيث تهاجم روسيا جارتها وتحاول الاستيلاء على مزيد من الأراضي.

وحذَّر المسؤولون من أنه لا يزال من الصعب تقدير عدد الضحايا، لأنه يُعتقد أن موسكو تقلل بشكل روتيني من عدد القتلى والجرحى في الحرب، ولم تكشف كييف عن الأرقام الرسمية. لكنهم قالوا إن المذبحة اشتدت هذا العام في شرق أوكرانيا واستمرت بوتيرة ثابتة مع استمرار الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر.

نصف مليون ما بين قتيل ومصاب في حرب روسيا وأوكرانيا
قال المسؤولون إن الخسائر العسكرية الروسية تقترب من 300 ألف. ويشمل العدد ما يصل إلى 120 ألف قتيل و170 إلى 180 ألف جريح. أما بخصوص الأرقام الأوكرانية، فقد قدر المسؤولون ضحايا أوكرانيا في الحرب بما يقرب من 70 ألف قتيل و100 إلى 120 ألف جريح.

ويقول محللون إن أوكرانيا لديها نحو 500 ألف جندي، من ضمنهم القوات العاملة وقوات الاحتياط والقوات شبه العسكرية. على النقيض من ذلك، تمتلك روسيا ثلاثة أضعاف هذا العدد تقريباً، مع مليون و300 ألف من القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية، معظم هذه الأخيرة من مجموعة فاغنر.

آخر إحصاء أمريكي لضحايا حرب روسيا وأوكرانيا
جاء آخر تقدير علني لإدارة بايدن للضحايا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عندما قال الجنرال مارك إيه ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن أكثر من 100 ألف جندي من كل جانب قُتلوا أو أصيبوا منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022. في ذلك الوقت، قال مسؤولون في جلسات خاصة إن الأعداد تقترب من 120 ألف قتيل وجريح.

لكن هذا الرقم ارتفع في الشتاء والربيع، حيث حوّل البلدانِ مدينة باخموت الشرقية إلى ساحة قتل. وقال مسؤولون أمريكيون إن مئات من الجنود قُتلوا أو أُصيبوا يومياً لعدة أسابيع، حيث تكبد الروس خسائر فادحة، وكذلك فعل الأوكرانيون عندما حاولوا السيطرة على كل شبر من الأرض قبل أن يخسروا المدينة في مايو/أيار.

هجوم أوكرانيا المضاد على روسيا
كانت الأسابيع الأولى من هجوم كييف المضاد هذا الصيف صعبة بشكل خاص على أوكرانيا. في المرحلة المبكرة، كافحت القوات الأوكرانية التي تدربت في الغرب لاستخدام "مناورات الأسلحة المشتركة" د، وهي طريقة للقتال يتم فيها استخدام المشاة والدروع والمدفعية معاً في هجمات متزامنة.

حاولت القوات الأوكرانية في البداية اختراق الخطوط الروسية المحفورة بتشكيلات أسلحة ميكانيكية مشتركة. ومع ذلك، فإن الأوكرانيين، المجهزين بأسلحة أمريكية متطورة، قد غرقوا في حقول الألغام الروسية الكثيفة تحت نيران مستمرة من المدفعية وطائرات الهليكوبتر الحربية.

في الأسبوعين الأولين من الهجوم المضاد، تضرر أو دمر ما يصل إلى 20% من الأسلحة التي أرسلتها أوكرانيا إلى ساحة المعركة، وفقاً لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين. وشملت الخسائر بعض الآلات القتالية الغربية الهائلة- الدبابات وناقلات الجند المدرعة- التي كان الأوكرانيون يعتمدون عليها لدحر الروس. وقال مسؤولون إن الأهم من ذلك أن آلاف الجنود قتلوا أو جرحوا.

أقر مسؤول أمريكي كبير بارتفاع عدد الضحايا الأوكرانيين، لكنه قال إنه في الأيام الأخيرة، بدأت القوات الأوكرانية بضرب الحلقات الأولية للدفاعات الروسية.

في الأسابيع الأخيرة، غيرت أوكرانيا تكتيكاتها في ساحة المعركة، وعادت إلى أساليبها القديمة في إضعاف القوات الروسية بالمدفعية والصواريخ بعيدة المدى بدلاً من الانغماس في حقول الألغام التي تتعرض لإطلاق النار.

يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن التعديلات الأوكرانية سوف تتسابق من خلال إمدادات الذخيرة الثمينة، التي يمكن أن تفيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتضر بأوكرانيا في حرب استنزاف. لكن القادة الأوكرانيين قرروا أن سياساتهم الجديدة ساهمت في خفض عدد الضحايا وحافظوا على قوّتهم القتالية في الخطوط الأمامية.

في غضون عام ونصف العام فقط، تجاوز عدد القتلى العسكريين في أوكرانيا بالفعل عدد القوات الأمريكية الذين لقوا حتفهم خلال ما يقرب من عقدين من الزمن، كانت الوحدات الأمريكية في فيتنام (نحو 58000)، ويقارب عدد القتلى من قوات الأمن الأفغانية خلال الحرب بأكملها في أفغانستان، من 2001 إلى 2021 (نحو 69000).

يعكس عدد القتلى والجرحى كمية الذخائر الفتاكة التي ينفقها الجانبان. يتم إطلاق الآلاف من قذائف المدفعية كل أسبوع، وتضرب الدبابات المباني، وتنتشر الألغام الأرضية في كل مكان، وتحلّق الطائرات بدون طيار في سماء المنطقة لتلتقط القوات في الأسفل. عندما يحدث قتال متلاحم، فإنه يشبه معارك الحرب العالمية الأولى: وحشية وغالباً ما تحدث في الخنادق.

كما تشير الأرقام أيضاً إلى نقص الرعاية الطبية السريعة على خط المواجهة. تزداد صعوبة إجلاء الجنود الجرحى؛ نظراً إلى مقدار المدفعية وإطلاق النار الذي يوقف كل اشتباك. عكس الحروب الأمريكية في أفغانستان والعراق، حيث التزمت القوات الأمريكية، بصرامة، بإجلاء المصابين في غضون ساعة إلى منشأة طبية جيدة التجهيز، لا توجد مثل هذه القدرة في أوكرانيا.
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