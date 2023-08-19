مقتل إسرائيليين بعملية إطلاق نار في نابلس

وقالت قناة "كان" العبرية إن "الجيش الإسرائيلي يبحث في خلفية حادث إطلاق النار في حوارة جنوب نابلس، وهوية القتيلين".وسبق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" ان أشارت إلى "إطلاق للنار على إسرائيليين عند مغسل للسيارات من سيارة عابرة فرت من مكان الحادث، وأن حالة المصابين خطيرة، وأن القوات الإسرائيلية تطارد مطلقي النار".