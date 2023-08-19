بسبب كتاب ينتقد "الشذوذ الجنسي".. اقالة جنرال إيطالي

وقالت الوسائل انه "في كتابه المُعنون "العالم بالمقلوب" الذي صدر في العاشر من آب، يقدّم الجنرال روبرتو فاناتشي (54 عاما)، الرئيس السابق لفيلق نخبة من المظليين، نفسه على أنه "وريث يوليوس قيصر".ويقول في الكتاب "أعزائي المثليين جنسياً، أنتم لستم طبيعيين، أعطوا أنفسكم عذراً"، ويبدي عدم موافقته على "قواعد قابلة للنقاش عن الاندماج والتسامح تفرضها الأقليات".وأدان وزير الدفاع غويدو كروسيتو أفكار الجنرال "التي لا معنى لها"، بحسب قوله.وقال كروسيتو المقرّب من رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في بيان، "عبّر الجنرال فاناتشي عن آراء تسيء إلى الجيش (...) والدستور".وأكد أن وزارة الدفاع "ستبدأ إجراءات تأديبية في حق الجنرال"، مشيراً إلى أنه لم يُبلَغ بـ"محتويات الكتاب الذي لم يحصل على إذن عقب عملية مراجعة عسكرية".وبحسب وكالة "ايه جي آي"، وُضع الجنرال تحت تصرّف قوات الجيش.وقال الجمعة في حديث إلى قناة "ريتيه 4"، "لا أفهم لم عليّ التراجع عن كتاب أعبّر فيه عن أفكاري من دون الإساءة إلى أحد".وأثارت المواقف الواردة في الكتاب ردود فعل غاضبة من اليسار، بينما لم يعبّر النواب اليمينيون عن أي موقف.