روسيا تعلق على تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16": قرار مجنون

ونقلت وسائل إعلام روسية عن السفير الروسي قوله، إن "الخطوات الأخيرة للصقور في أمريكا، ومنها إرسال طائرات مقاتلة من طراز إف 16، كالذي يدفع بقطار على سكة حديد بأقصى سرعة دون فرامل".وأضاف أنتونوف، أن "البيت الأبيض يدفع نفسه لطريق مسدود ويتخذ المزيد من القرارات المجنونة للخروج من هذا الطريق".وأشار إلى أن "هذه الخطوات تأتي بسبب فشل الهجوم الأوكراني المضاد، وأن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، لم تعد تلقى شعبية كبيرة داخل الولايات المتحدة".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق، إن إرسال مقاتلات من طراز إف 16 قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا تهديدا نوويا من قبل الغرب.