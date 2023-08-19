هل تنسحب بوركينا فاسو من "ايكواس" بسبب النيجر؟

وقال الوزير إن "بلاده تدعم النيجر وإنها مستعدة لمواجهة أي تدخل عسكري محتمل من مجموعة إيكواس".وشدد على أن "فكرة تدخل إيكواس عسكريا ضد النيجر صادمة"، متوقعاً "التدخل العسكري لمجموعة إيكواس ضد النيجر في أي لحظة".