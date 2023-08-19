أوكرانيا.. الكشف عن تعرض محطة نووية لعشر هجمات يومياً

وقال كارتشا: "يسجل المتخصصون لدينا، هجمات للقوات الأوكرانية باستخدام المركبات الجوية غير المأهولة، حيث يقومون بما لا يقل عن 10 محاولات يوميا للوصول إلى محطة زابوروجيا النووية"، مضيفا أن الجيش الأوكراني يقوم أيضا بقصف مستمر من أجل التعرف على نقاط الضعف في حماية المحطة.وأضاف كارتشا أن وحدات الطاقة نفسها محمية بشكل جيد، وتحتوي المحطة على نقاط ضعف، ولكن تمت تغطيتها أيضا قدر الإمكان، مما أدى إلى إنشاء نظام حماية موثوق.وتقع محطة زابوروجيا النووية في مدينة إنيرغودار، وتضم ست وحدات طاقة بسعة إجمالية تبلغ 6 غيغاوات، كما أنها أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وفي نهاية فبراير 2022، سيطرت القوات الروسية على المنشأة.