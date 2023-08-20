البيرو.. مصرع وإصابة قرابة 20 شخصاً بسقوط حافلة في هاوية جبلية

وقع الحادث صباحا عندما انقلبت حافلة تقل نحو خمسين راكبا من مدينة فيلكاشوامان في الأنديز إلى ليما وسقطت في منطقة هوانكافيليكا الأنديزية في جنوب شرق البلاد.وقال شرطي من مركز شرطة هويتارا في هوانكافيليكا إن ثمة 13 قتيلا وخمس إصابات خطرة.وحضرت الشرطة وإطفائيون لانتشال جثث الضحايا وبينهم أطفال. ونقل المصابون بجروح خطرة إلى مدينة بيسكو.حوادث الطرق شائعة في البيرو ويرجع ذلك خصوصا إلى السرعة وسوء صيانة الطرق.