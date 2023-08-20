على عدة محاور.. احتدام المعارك في السودان

وذكرت وسائل اعلام سودانية انه "احتدم القتال في محيط سلاح المدرعات وعدد من المناطق جنوب العاصمة".وبثت حسابات مقربة من قوات الدعم السريع على منصة "إكس" و"فيسبوك"، مقاطع فيديو من محيط سلاح المدرعات في الخرطوم، وقالت إنها "تحاصر المنطقة الحصينة لقوات الجيش ومحطة رئيسية لقيادة المعارك في الخرطوم".وأفاد شهود عيان: "بسماع دوي انفجارات في أحياء الصحافة والعشرة والديم جنوب الخرطوم جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع".وأشاروا إلى "سماع أصوات مدفعية ثقيلة وانفجارات في محيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب الخرطوم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم".وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني، إنه قام بتنفيذ عدد من الضربات، ضد تجمعات قوات الدعم السريع في مناطق وسط وجنوب الخرطوم وشرق النيل وأم درمان، فيما كشفت قوات الدعم السريع عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بـ"النوعية"، استهدفت مواقع تمركز الجيش بمنطقة كرري بمدينة أمدرمان".إلى ذلك، أبدت مجموعات حقوقية بالسودان، مخاوف من تمدد الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة، مما قد يفاقم أزمة المدنيين، خاصة الذين فروا من حرب الخرطوم.واتسعت دائرة الحرب بالبلاد الأسبوع الماضي، حيث شهدت مدينتا "الفاشر ونيالا" بشمال وجنوب دارفور اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية للمواطنين.ويعاني مواطنو مدينة نيالا كبرى مدن جنوب دارفور من انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت منذ نحو أسبوع، فيما تدور معارك طاحنة بين قوات الجيش والدعم السريع.