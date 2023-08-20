هولندا والدنمارك يزودان أوكرانيا بطائرات "إف-16"

وقال روته أثناء زيارة يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لهولندا، اليوم، أن هولندا لا يمكنها تحديد عدد المقاتلات، التي ستقدمها لأوكرانيا".ويمثل الإعلان أول تعهد فعلي بتسليم طائرات إف-16 للقوات المسلحة الأوكرانية، ويأتي بعد أيام قليلة من منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهولندا والدنمارك لتسليم الطائرات المقاتلة لأوكرانيا.وتمتلك هولندا حاليا 24 طائرة من طراز "إف-16" قيد التشغيل، والتي سيجري التخلص منها تدريجيا بحلول منتصف عام 2024. وعرضت هولندا 18 طائرة أخرى للبيع.أكدت وزارة الخارجية الدنمركية، الأحد في بيان، أن "الدنمرك وهولندا ستسلمان طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك".وأضافت الوزارة: "نوافق على نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، عند تلبية الشروط اللازمة لتسليمها".وتابعت قائلة: "تشمل الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، اختيار أفراد أوكرانيين لقيادة طائرات إف-16 واختبارهم وتدريبهم بنجاح بالإضافة إلى توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتراخيص اللازمة".وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا): "اليوم، اتخذنا خطوة أخرى لتعزيز الدرع الجوي لأوكرانيا".وتابع: "سيتم استخدام هذه الطائرات لإبعاد الإرهابيين الروس عن المدن والبلدات الأوكرانية.. سيتم تسليم الطائرات بمجرد أن يكمل الطيارون والمهندسون تدريبهم".يشار إلى أنه لطالما ناشدت أوكرانيا واشنطن الحصول على هذه الطائرات المتطورة لمنحها ميزة قتالية أمام روسيا.