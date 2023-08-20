كيم جونغ أون يراقب عملية إطلاق صاروخ باليستي

وذكرت "يونهاب" نقلا عن "وكالة الأنباء المركزية الكورية" أن الزعيم الكوري الشمالي تفقد إطلاق صواريخ كروز (الجوال) من على متن سفينة تابعة للبحرية الكورية الشمالية.وأضافت: "بحسب تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فإن إطلاق هذه الصواريخ جاء في إطار التدريبات العسكرية لكوريا الديمقراطية التي تهدف إلى إنجاز المهام في الحرب الحقيقية".ونتيجة هذه الاختبارات "أصابت صواريخ السفينة جميع الأهداف من دون ارتكاب أي خطأ".