مصرع وإصابة 31 شخصا بحادث سير مروع في تركيا (فيديو)

#Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini 19 kişinin yaralandığını üzüntüyle öğrendim.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/cexoSZCmHL
— Ümit Özdağ (@umitozdag) August 21, 2023
#Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini 19 kişinin yaralandığını üzüntüyle öğrendim.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/cexoSZCmHL