الخارجية الإيرانية تعلن نقل جزء آخر من مستحقاتها في العراق

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أفادت به وكالة "فارس" إنه بالإضافة إلى الأصول التي تقوم بها كوريا بتحريرها، جزء آخر من أصولنا في العراق، والذي كان من الصعب الحصول عليه بسبب تدخلات أمريكا، تم نقلها وهذه العملية قيد التنفيذ.وكشفت مؤخراً وكالة إبنا للأنباء، وهي وسيلة إعلامية تابعة للبنك المركزي، عن “الإفراج القريب عن مبلغ 6 مليارات يورو أخرى من أرصدة إيرانية في البنوك العراقية”، ليتضح هنا أن مسار تحرير الأموال المجمدة لن ينتهِ في كوريا الجنوبية.وخلال إشارته إلى الأموال المحررة من كوريا الجنوبية، أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية، أن طهران تمكنت من تحرير أرصدتها المجمدة من خلال اعتماد حركة إجماع وطنية ودبلوماسية مكرمة، وهي في مراحلها الأخيرة لتسليمها للحكومة.وأشار بهادري جهرمي أيضاً إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لدى دول أخری، بما فيها العراق، مؤكداً أن إعادة كل الأموال الوطنية دون أي تراجع عن المواقف المبدئية للحكومة يعد نجاحا.ووفقًا لإبنا، سيتم الإفراج عن 6 مليارات يورو من مستحقات إيران المجمدة في بنك TBI العراقي قريبًا، إذ من المقرر أن تتاح هذه الأرصدة لـ 6 بنوك إيرانية من خلال بنكين قطريين. بهذه الطريقة، يمكن للبنك المركزي الإيراني استخدامها لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات، مثل المواد الغذائية والأدوية.