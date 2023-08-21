جندي فرنسي يفقد حياته في العراق

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "فقد نيكولا لاتورت حياته أثناء تأدية واجبه".بدوره، كشف وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو في منشور أن "الوفاة حدثت أمس الأحد"، مبينًا بأن "لاتورت كان في مهمة لتدريب القوات المسلحة العراقية "لمحاربة الإرهاب".