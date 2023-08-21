لبحث التعاون بين القوات البرية.. وفد عسكري إيراني يصل موسكو

ووطدت روسيا وإيران، اللتان تخضعان لعقوبات اقتصادية غربية، العلاقات على الصعيد العسكري ومجالات أخرى منذ إرسال موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.واتهم الغرب إيران ببيع أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة لروسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران.