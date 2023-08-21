واشنطن تعلن موقفاً جديداً يخص "انقلاب النيجر"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، أن واشنطن مازالت ملتزمة بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وحلّ أزمة النيجر بالطرق السلمية والحوار.

وشددت البنتاغون على أن "قواتنا في النيجر باقية ولن تنسحب ومهمتها محصورة داخل قواعدها فقط".

وأضافت أن "واشنطن استثمرت في تدريب قوات النيجر على مكافحة الارهاب وهي غير راغبة بالخروج والتخلي عمّا تحقق".

وتشهد النيجر منذ أيام، انقلاباً عسكرياً اطاح بالرئيس محمد بازوم، الذي ما يزال محتجزاً لدى العسكريين الذين نفذوا الانقلاب.