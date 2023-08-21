إصابة عشرات الفلسطينيين إثر اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي

وقالت الوسائل انه "أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه مجموعة من الفلسطينيين في قطاع غزة بعد أن وصلوا إلى مقربة من الحدود الإسرائيلية لإحياء الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى".وأضافت: "أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما برصاص أطلقه جنود الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أثناء تجمعهم قرب نقطة حدودية شرقي غزة".وأشارت الوسائل الإعلامية الى انه "في الضفة الغربية، أصيب 8 فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الجيش الإسرائيلي، بعد أن اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس".وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس بأن 8 مواطنين فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي أحدهم إصابته خطيرة بالرأس نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج".كما أفاد شهود عيان، بأن "قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما داهمت أحد المنازل لتفتيشه بعد أن حاصرته".وتشهد المناطق الفلسطينية المحيطة ببلدة حوارة شمال الضفة الغربية، منذ يوم أمس الأحد، انتشارا واسعا للجيش الإسرائيلي ومداهمات لمنازل ومساجد ومزارع؛ بحثا عن منفذ عملية يوم أمس والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.