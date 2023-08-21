طهران تكشف تفاصيل لقاء عبد اللهيان وبن سلمان

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، ما دار في لقاء وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.







وأضاف: "فيما يخص تواجد القوات الأجنبية في الخليج، فإن موقفنا واضح، فنحن نعتقد بأن هذا التواجد يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة". ورد ناصر كنعاني على سؤال بخصوص ما دار في لقاء عبد اللهيان وبن سلمان، أشار إلى أن "المحادثات كانت مسهبة وأيضا متنوعة، وفي نفس الوقت كانت إيجابية وبناءة"، مشيراً الى أن "هذا الحوار يمضي قدما ويمكنه أن يفتح آفاقا جديدة أمام العلاقات الثنائية بين ايران والسعودية".وأضاف: "فيما يخص تواجد القوات الأجنبية في الخليج، فإن موقفنا واضح، فنحن نعتقد بأن هذا التواجد يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع أن "دول المنطقة قادرة على تحكيم السلام والاستقرار في إطار التعاون المشترك، وهي بغنى عن تواجد القوات الأجنبية"، مشدداً بالقول "نحن قد طرحنا وجهات نظرنا على الطرف المقابل، وهذا من صلاحيات الدول الأخرى إذا كانت ترغب في طرح آرائها بشكل علني في وسائل الاعلام".

والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قبل أيام، في جدة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.



