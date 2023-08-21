دمشق: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة

أفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مساء اليوم الاثنين، محيط العاصمة دمشق.



كما أكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، سماع دوي انفجار في محيط دمشق، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.



وأشارت "سانا" إلى أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق".



وفي وقت سابق من شهر آب الحالي، أفادت "سانا" بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق"، بعد أن دوت انفجارات في محيط العاصمة.