خلال أربعة أشهر.. نمو صادرات إيران إلى العراق بنسبة 23%

وبحسب تقرير وكالة مهر الإيرانية، قال فرزاد بيلتن، المدير العام لمنظمة غرب آسيا لتنمية التجارة الإيرانية، عن الوضع التجاري بين إيران والعراق إن "صادرات إيران إلى العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 1402 (بدأ في 21 آذار/ مارس 2023) بلغت حوالي 2 مليار و927 مليون دولار، بزيادة قدرها 541 مليون دولار عن الفترة السابقة، ما يعادل نمواً بنحو 23%".وأضاف: كما بلغت واردات إيران من العراق خلال الفترة المذكورة نحو 66 مليون دولار، أي بانخفاض بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأوضح بيلتن: "لذلك فإن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق خلال الأشهر الأربعة من العام الحالي بلغ نحو 2 مليار و993 مليون دولار".وقال: "من المتوقع أن تصل صادرات إيران إلى العراق إلى 10.5 مليار دولار نهاية العام الحالي".وقال مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عن البضائع المصدرة إلى العراق: "خلال هذه الفترة، بلغ الغاز الطبيعي حوالي 620 مليون دولار، والحديد والصلب حوالي 350 مليون دولار، وكلنكر الأسمنت حوالي 50 مليون دولار، والطماطم حوالي 50 مليون دولار، والبيض بقيمة 70 مليون دولار وتم تصدير ما قيمته 60 مليون دولار من الدجاج".وعن تصدير المنتجات الزراعية، أضاف: "بلغت حصة المنتجات الزراعية في تصدير إيران إلى العراق خلال 4 أشهر من العام الحالي نحو 350 مليون دولار، أي نحو 10% من إجمالي صادرات البلاد إلى العراق".وفيما يتعلق بطريقة زيادة التجارة مع العراق، ذكر بيلتن: إن "أهم الحلول تشمل التجارة على أساس العقود المكتوبة والرسمية، فضلا عن معلومات مفصلة حول قوانين وأنظمة التجارة العراقية، وخاصة حظر وقيود الاستيراد في البلاد".وقال مدير عام منظمة تنمية التجارة لغرب آسيا في إيران: "كما أن تبادل العملات عبر الطرق الرسمية والمصادقة على الأطراف التجارية والبدء أخيراً بالإنتاج المشترك في العراق هي متطلبات أخرى لنمو التجارة مع العراق".