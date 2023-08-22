الامن الروسي يعتقل مواطنا حاول شراء أجهزة عسكرية سرية

وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "تم القبض عليه متلبسا أثناء محاولته الحصول على منتج عسكري سري، وكان على علم بسريته".وتجري حاليا التحقيقات لكشف الجوانب الإضافية لنشاط المتهم، وشركائه المحتملين.