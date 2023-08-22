منذ سيطرة طالبان.. "يوناما" تعلن مقتل 200 عسكري ومسؤول أفغاني

وقالت البعثة في تقرير، إنها "سجلت ما لا يقل عن 218 عملية قتل خارج نطاق القانون على صلة بحركة طالبان منذ تولت السلطة في أفغانستان في منتصف العام 2021 وحتى يونيو/ حزيران الماضي".وأضافت يوناما، أنه "في معظم الحالات، احتجزت قوات الأمن القائمة بحكم الأمر الواقع، أفرادًا لفترة وجيزة في الغالب قبل أن يُقتلوا".وقال كبار قادة طالبان، إن "هناك عفوًا عن المسؤولين الحكوميين والعسكريين السابقين بأمر من القائد الأعلى للحركة".وقالت وزارة الشؤون الخارجية في حكومة طالبان ردًّا على يوناما، إنها "لم تتلق تقارير عن أي حالات عدم امتثال للنظام وسيتم التحقيق في أي وقائع حدثت".وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن "عمليات القتل "خيانة لثقة الشعب" إذ جرى التأكيد للضحايا بأنه لن يتم استهدافهم".وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس، إن "نطاق عمليات القتل "صادم"، متوقعًا أن يكون العدد الحقيقي أعلى".وقالت يوناما إن "نحو نصف عمليات القتل التي سجلتها وقع في الأشهر الأربعة التي أعقبت بدء سيطرة طالبان، وسط انسحاب القوات الأجنبية المدعومة من الولايات المتحدة، في أغسطس آب 2021، بينما تم تسجيل 70 حالة في العام 2022".وقالت يوناما "بالنسبة لغالبية الانتهاكات التي تناولها هذا التقرير، هناك معلومات محدودة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع للتحقيق في الحوادث ومحاسبة الجناة"، في إشارة إلى إدارة طالبان.وإجمالًا، سجلت يوناما 800 انتهاك لحقوق الإنسان مرتبط بطالبان بحق مسؤولين حكوميين وعسكريين سابقين، بما في ذلك اعتقالات تعسفية وإخفاء وتعذيب.وقالت وزارة الشؤون الخارجية في حكومة طالبان، إن "الزعيم الروحي الأعلى للحركة أصدر أمر العفو وأمرًا آخر ضد التعذيب أو سوء معاملة المحتجزين".ونفت وقوع عمليات قتل خارج نطاق القانون بموافقة من الحكومة، كما نفت استهداف قوات أو موظفي الحكومة السابقة التي كانت مدعومة من الخارج.