لقطات "مُرعبة" من مكة المكرمة.. تطاير للحواجز ومعتمرون كادت تفتك بهم الرياح

رياح عاصفة قوية في مكة المكرمة😨! pic.twitter.com/BaPJbrFrva
— Gorgeous (@gorgeous4ew) August 22, 2023
رياح عاصفة قوية في مكة المكرمة😨! pic.twitter.com/BaPJbrFrva
فيديو | صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة#الإخبارية pic.twitter.com/mfZjnQa8HY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2023
فيديو | صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة#الإخبارية pic.twitter.com/mfZjnQa8HY
البرق يضرب برج الساعة بمكة المكرمة مشهد يقشعر لة البدن وتدمع له العين سبحانك يالله سبحانك #مكه_الان pic.twitter.com/R8FBZAvceX
— Amal Al Yamani 🇾🇪 (@a868mou) August 22, 2023
البرق يضرب برج الساعة بمكة المكرمة مشهد يقشعر لة البدن وتدمع له العين سبحانك يالله سبحانك #مكه_الان pic.twitter.com/R8FBZAvceX
"مكة الأن"
شاهد 👇| عاصفة شديدة تجتاح #مكة_المكرمة 👇
نسأل الله اللطف بعبادة. #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/2pXZ6dTZ3j
— حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) August 22, 2023
"مكة الأن"
شاهد 👇| عاصفة شديدة تجتاح #مكة_المكرمة 👇
نسأل الله اللطف بعبادة. #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/2pXZ6dTZ3j